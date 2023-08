Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer entzieht sich Unfallaufnahme durch körperliche Gewalt

Schwerin (ots)

Nach einem gestrigen Unfall entzog sich ein Radfahrer der Unfallaufnahme und wurde handgreiflich, als eine Zeugin den Mann zur Klärung des Sachverhaltes vor Ort festhalten wollte. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Unfall geschah gegen 07:50 Uhr in der Burgstraße in der Schweriner Altstadt. Den derzeitigen Erkenntnissen nach sei der Radfahrer in ein parkendes Auto gefahren und gestürzt. Die Halterin wurde akustisch auf den Unfall aufmerksam und sah den Radfahrer am Boden liegend sowie die Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Die 58-jährige Halterin habe versuchte den Radfahrer an der Weiterfahrt zu hindern, dieser habe sie dann körperlich angegriffen. Die Polizei bittet nun um Hinweise, um die Identität des Radfahrers zu klären. Den ersten Erkenntnissen kann die Radfahrer wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm groß - Jugendliches bis heranwachsendes Alter - Schwarze Haare - Keinen Bart - Statur normal bis leicht trainiert - weiße / helle Turnschuhe - Blaue Jeans - Schwarzer / dunkler Pulli - Basecap

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.

