Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen - Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Gevelsberg - Zwei Männer schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.10.2023) wurden bei einer Auseinandersetzung in Gevelsberg zwei Männer durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt. Gegen 04.15 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Kampstraße zu dem Aufeinandertreffen zwischen einem 55-jährigen und einem 35-jährigen Mann. Es entstand ein Streit zwischen ihnen, bei dem beide Personen durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt wurden. Während der Tat waren ebenfalls zwei Zeugen, eine 24-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann, anwesend. Der 24-Jährige hatte eine Schreckschusswaffe bei sich, aus der er mehrere Schüsse abgab. Der Grund für die Auseinandersetzung sowie die weiteren Hintergründe zum Sachverhalt sind Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen. Die verletzten Männer werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Es wird nachberichtet. Weitergehende Nachfragen werden derzeit nicht beantwortet. (sen)

