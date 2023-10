Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer nach Randale in Hausflur in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 41-Jähriger sowie ein 55-Jähriger mussten am Samstag (28.10.) in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie in einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen fortlaufend randalierten. Polizisten suchten um 21 Uhr die Ewaldstraße auf, da sich mehrere Anwohner über eine Ruhestörung beschwerten. Die Beamten trafen im Flur auf die beiden Männer, die angaben sich aus einer Wohnung ausgesperrt zu haben. Sie waren augenscheinlich stark alkoholisiert. Zunächst verließen die Männer zusammen mit den Einsatzkräften das Mehrfamilienhaus, um davor auf eine Familienangehörige des 55-Jährigen zu warten, die mit einem Schlüssel eintreffe. Nachdem die Streifenwagenbesatzung wieder davonfuhr, liefen die beiden Randalierer jedoch zurück in das Haus und verursachten erneut starken Lärm. Anwohner verständigten auch dieses Mal die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden augenscheinlich stark alkoholisierten Männer zur Verhinderung von weiteren Ordnungswidrigkeiten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam. (arn)

