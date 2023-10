Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht Am Langenberg in Ingelheim am Rhein

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.10.2023, 04:00 Uhr und Samstag, 28.10.2023, 11:00 Uhr stößt ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, gegen einen ordnungsgemäß in Fahrtrichtung geparkten PKW in der Straße Am Langenberg in Ingelheim am Rhein. Im Anschluss entfernt sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß wird zumindest der Außenspiegel des geparkten PKW beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell