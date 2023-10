Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Unbekannte Täter verschaffen sich mutmaßlich im Zeitraum vom 16.10.2023, 9:30 Uhr bis 18.10.2023, 20:00 Uhr in der Stiegelgasse in Ober-Ingelheim unbefugt Zutritt, zu dem Grundstück des Geschädigten. Im rückwärtigen Bereich des Anwesens schlagen sie vermutlich mittels spitzen Gegenstand ein Glaselement einer Terassentür ein und gelangen durch die Öffnung ins Hausinnere. Von hier aus betreten sie diverse Räume im Erd- und Obergeschoss. Die Täter öffnen Schränke und Schubladen, entwenden Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Eine unmittelbar durchgeführte Nachbarschaftsbefragung in der Stiegelgasse, Aufhofstraße und Burgunderstraße sowie eine Absuche mit einem Diensthundeführer führte bislang zu keinen neuen Erkenntnissen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Die dunkle Jahreszeit ist nicht nur aus verkehrsrechtlicher Sicht mit besonderen Gefahren verbunden, auch im Hinblick auf Einbrüche stellt die früh einsetzende Finsternis ein Sicherheitsrisiko dar. Die zeitige Dunkelheit bietet potentiellen Einbrechern mehr Gelegenheit, unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzudringen. Die Polizei rät: -Schließen Sie die Haustür ab, wenn Sie Ihr Haus verlassen. -"Gekippte Fenster sind offene Fenster"- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

- Achten Sie darauf, keine Aufstiegshilfen im Außenbereich zu bieten. - Teilen Sie nicht über soziale Medien, wann genau Sie sich im Urlaub

befinden.

- Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell