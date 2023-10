Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Auto nicht abgeschlossen - Diebe hatten leichtes Spiel

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 18.10.2023 wurde zwischen 08-12 Uhr in Ingelheim auf einer Baustelle im Schützenpfad ein geparktes Auto durchwühlt und ein Rucksack entwendet. Es waren keine Beschädigungen oder sonstige Aufbruchspuren erkennbar, der Geschädigte hatte vergessen sein Fahrzeug zu verschließen. Anlässlich des Falls ergeht erneut der Hinweis, an geparkten Fahrzeugen alle Fenster und Türen sowie Kofferraum und Schiebedach zu schließen und weder Wertsachen noch Bargeld sichtbar im Auto liegen zu lassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

