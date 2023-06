LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Schmalkalden (ots) - Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachte am 02.06.2023 zwischen 07:30 - 14:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer an einem parkenden Renault Captur in Schmalkalden, Am Alten Graben. Die Beschädigung befindet sich an der vorderen Stoßstange auf der Beifahrerseite. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter 03693-5910 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr