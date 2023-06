LPI-SHL: Beifahrerseite zerkratzt

Fambach (ots) - Am 13.06.2023 stießen zwischen Heßles und Fambach zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr mit den Außenspiegeln zusammen. Der Unfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr. An einem Kleinbus entstand Sachschaden. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW T5. Der Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugenhinweise nehmen die Kontaktbereichsbeamten Breitungen oder die PI Schmalkalden-Meiningen entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

