LPI-SHL: Aufgefahren

Straufhain (ots) - Zwei Mopedfahrer waren am gestrigen Dienstag auf der Landstraße von Eisfeld kommend in Richtung Hildburghausen unterwegs. In der Ortslage Sophienthal wollte einer der beiden den anderen überholen, es kam zur Kollision und beide Mopedfahrer stürzten in der Folge. Beide Fahrer kamen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Hildburghausen. Zeitweise war die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. ...

