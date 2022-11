Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Zeugen und Geschädigte nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 10. Oktober soll es auf der Kreisstraße 1625 zwischen Gemmrigheim und Besigheim-Ottmarsheim zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein, zu dem das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen insbesondere noch den Geschädigten sucht. Kurz nach dem Abzweig in Richtung Neckarwestheim habe ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer gegen 05.00 Uhr in Fahrtrichtung Ottmarsheim zwei LKW überholt. Ein entgegenkommender bislang unbekannter Lenker eines Geländewagens mit Anhänger habe aufgrund dessen erheblich abbremsen müssen und sei ins Schlingern geraten. Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden. Die Polizei bittet nun insbesondere den Fahrer des Geländewagens sich unter Tel. 07142 405-0 bei der Polizei zu melden.

