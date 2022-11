Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81

Dreieck Leonberg: Fahrzeug gerät in Vollbrand

Ludwigsburg (ots)

Gegen 00:10 Uhr geriet ein Ford Galaxy, der den Engelbergtunnel aus Richtung Heilbronn kommend befuhr, in Brand. Der 50-jährige Lenker erfasste die Situation schnell und konnte seinen Pkw am Dreieck Leonberg auf der Überleitung in Richtung A8 / München auf dem Seitenstreifen abstellen. Der Fahrer sowie seine Mitfahrer im Alter von 31 und 45 Jahren konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die alarmierten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Leonberg konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, für die Löscharbeiten musste die Autobahn in diesem Bereich für die Dauer von ca. einer Stunde komplett gesperrt werden. Der komplett ausgebrannte Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug, Leitplanke und Fahrbahn beträgt einer ersten Schätzung zufolge 6.500 Euro. Für die Fahrbahnreinigung und erste Instandsetzungsmaßnahmen an der Fahrbahn wurden Kräfte der Autobahnmeisterei Ludwigsburg alarmiert. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Ludwigsburg, die mit drei Streifen zur Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle eingesetzt war, liegt ein technischer Defekt im Motorraum als Ursache des Brandausbruchs vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell