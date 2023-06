LPI-SHL: Flüchtiger weißer VW T5

Ritschenhausen (ots) - Zwischen Ritschenhausen und Wölfershausen ereignete sich am 13.06.2023 gegen 21:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug geriet in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Der ausweichende Fahrer eines BMW kollidierte daraufhin mit der Leitplanke, verlor die Kontrolle über seinen PKW und landete im Straßengraben. Der Unfalverursacher entferte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt. ...

