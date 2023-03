Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsschilder gestohlen

Erwitte (ots)

Am Montag konnte die Polizei nach einem erhaltenen Zeugenhinweis in einem Garten in Erwitte und in einem angrenzenden Wohnhaus mehrere Verkehrszeichen auffinden und sicherstellen. Es ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 21-Jährigen aus Erwitte. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten an beiden Wohnanschriften insgesamt 16 Verkehrszeichen aufgefunden und sichergestellt werden. Was die beiden Täter mit den Schildern im Schilde führten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Des Weiteren wurden größere Mengen an Tabakwaren bei beiden Tatverdächtigen aufgefunden. Ob diese ebenfalls aus Diebstählen stammen, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei.(dk)

