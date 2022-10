Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kompletträder entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 20:15 Uhr in der Goldmühlestraße im Sindelfinger Osten ereignete. Bislang unbekannte Täter entwendeten vier Kompletträder, die von dem 65 Jahre alten Eigentümer auf einer Rasenfläche vor einem Wohngebäude abgelegt worden waren. Die Allwetterreifen mit Stahlfelgen haben einen Wert von etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell