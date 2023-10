Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gau-Algesheim: Mehrere Einbrüche - Zeugenaufruf

Ingelheim (ots)

Gleich dreimal haben Einbrecher am Wochenende in Gau-Algesheim zugeschlagen. Freitagnacht zwischen 01 Uhr und 10 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter durch Aufhebeln verschlossener Fenster Zugang zu einer Sportstätte und einem Gastronomiebetrieb. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld, Tablets, ein Handy und eine Musikbox. Bei einem Firmengebäude blieb es bei einem Einbruchsversuch. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

