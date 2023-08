POL-DA: Kelsterbach: Mögliches Diebesgut sichergestellt/Wer erkennt sein Eigentum?

Gernsheim (ots) - Auf 18 Kabel mit einer Gesamtlänge von rund 260 Metern hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (03.08.) "Am Steinernen Brückchen" abgesehen. Dort suchten sie ein im Innenausbau befindliches Mehrfamilienhaus heim und zogen die Kabel aus den Wänden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Gernsheim haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro. ...

mehr