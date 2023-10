Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Groß-Winternheim: Motorraddiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, den 11.10.2023, 21:30 Uhr bis Donnerstag, den 12.10.2023, 07:00 Uhr , wurde ein in der Straße Am Zuckerlottchen abgestelltes Motorrad durch unbekannte Täter entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Motorrad der Marke Husqvarna, Modell: 701 Supermoto, mit BIN-Kennzeichen. Das entwendete Motorrad hat einen auffälligen Sitzbezug mit roten Streifen, rote Fußrasten, rote Handguards und rote Sturzspads. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

