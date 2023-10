Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung auf dem Fest des jungen Weines in Gau-Algesheim

Gau-Algesheim (ots)

Am Sonntag dem 08.10.2023 kam es gegen 00:41 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Fest des jungen Weines in Gau-Algesheim, vor dem dortigen Autoscooter. Demnach habe eine mehrköpfige Gruppe auf den Geschädigten eingeschlagen und sei danach in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge eine Platzwunde an der Stirn und musste medizinisch versorgt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

