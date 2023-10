Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in Supermarkt

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom 06.10.2023 auf den 07.10.2023 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Diyar Supermarkt in Ingelheim am Rhein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Supermarkt über ein gekipptes Fenster an der Rückseite des Gebäudes und erbeuteten ca. 450,00 Euro Bargeld aus der Kasse.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell