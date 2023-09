Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Hoher Sachschaden nach Brand in holzverarbeitendem Betrieb

Trierweiler (ots)

In einem holzverarbeitenden Betrieb in Trierweiler kam es am 10.09.2023 gegen 02:30 Uhr zu einem Brand. Das Feuer breitete sich innerhalb kürzester Zeit auf eine Lagerhalle und mehrere Hochregale mit gelagertem Holz aus, welche im weiteren Verlauf weitestgehend abbrannten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt, dürfte allerdings mehrere Millionen Euro betragen. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren wurden am späten Nachmittag des 10.09.2023 beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalinspektion Trier aufgenommen. Bislang konnten keine Hinweise auf Brandstiftung erlangt werden. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

