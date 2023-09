Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junges Mädchen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag, 25. September 2023, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt worden.

Dabei befuhr eine 24-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen den Immerweg in Richtung Sportanlagen. Sie übersah das am rechten Straßenrand und in dieselbe Richtung gehende Mädchen. Der Pkw erfasste die 13-Jährige. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um das Mädchen. Ein Notarzt stufte ihre Verletzungen als schwer, aber nicht lebensbedrohlich ein. Mit einem Rettungswagen erfolgte der Transport in ein Krankenhaus.

Zur Betreuung der 24-jährigen Pkw-Fahrerin und der Angehörigen des Mädchens wurde ein Team des ehrenamtlichen Kriseninterventionsteams der Malteser verständigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell