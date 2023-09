Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Montag, 25. September 2023, gegen 18:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 48-jährige Mann aus Brake befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Kirchenstraße. Auf der Fahrbahn fuhr ein 59-jähriger Braker mit einem Renault, der seine 57-jährige Ehefrau und Beifahrerin am Fußgängerüberweg an der "Breite Straße" aussteigen ließ. Dabei kollidierte der Radfahrer mit der geöffneten Autotür und kam zu Fall.

Der Fahrradfahrer wurde durch einen zufällig anwesenden Arzt versorgt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Hier wurden schwere Verletzungen diagnostiziert. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

