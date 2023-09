Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Stadland

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen des Begleiteten Fahrens war ein 17-Jähriger am Montag, 25. August 2023, 18:15 Uhr, in einen Verkehrsunfall in Stadland verwickelt. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand hoher Sachschaden.

Der junge Mann aus Stadland befuhr mit einem VW die Straße "Augustgroden" in Richtung Iffens und wollte dabei nach links auf ein Grundstück abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehrs musste er aber halten. Das nahm der folgende 64-Jährige aus Butjadingen zu spät wahr und fuhr mit einem Audi auf den VW auf.

Die Beifahrerin im VW, es handelte sich um die vorgeschriebene Begleitperson und 50-jährige Mutter des Fahrers, erlitt leichte Verletzungen. Sie verzichtete aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell