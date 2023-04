Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstagabend wurden an mehreren Kleingärten in der Nähe der Tennisplätze hölzerne Zaunanlagen und Tore mutwillig beschädigt. Gegen 19:40 Uhr konnten in diesem Bereich mehrere Jugendliche gesichtet werden, die u. a. eine Axt und einen größeren Hammer mit sich führten. Einer der Jugendlichen soll mit einer Bomberjacke bekleidet gewesen sein, die einen Schriftzug trägt. Mögliche Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

