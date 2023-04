Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Hangrutsch aufgrund starken Regens

Kellenbach, B421 (ots)

Am Samstag, dem 01.04.2023 gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei Kirn ein Hangrutsch auf der B421 zwischen den Ortslagen Kellenbach und Königsau gemeldet. Vermutlich aufgrund des lang andauernden Regens rutschte ein unmittelbar neben der Fahrbahn steil ansteigender Hang teilweise ab. Die Menge wird auf etwa 5-10 Kubikmeter Geröll geschätzt. Ein Teil davon stürzte auf die Fahrbahn der B421. Es kam glücklicherweise niemand zu s-chaden. Der Streckenabschnitt wurde zunächst von den alarmierten Feuerwehreinheiten abgesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Nachdem der ebenfalls verständigte Bereitschaftsdienst des LBM, hier die örtlich zuständige Straßenmeisterei Kirchberg, die Lage vor Ort bewerten konnte, wurde entschieden, dass der Streckenabschnitt noch bis mindestens kommenden Montag voll gesperrt bleiben muss, da erst dann eine genauere Untersuchung des Hanges stattfinden kann. Das Kellenbachtal ist bekannt für Hangrutsche nach Starkregenereignissen. So kam es in der Vergangenheit bereits öfters zu ähnlichen Ereignissen.

