Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Serie von Kellereinbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch (8.-11.10.23) kam es in gleich 9 Fällen zu Einbrüchen in Kellerräumen. In allen Fällen verschafften sich die unbekannten Täter unberechtigt Zugang zu Mehrfamilienhäusern, in welchen sie dann einzelne Kellerabteile aufbrachen. Bei dem Stehlgut handelt es sich vorrangig um Fahrräder und E-Bikes. Die Tatorte befinden sich in der Wilhelm-von-Erlanger-Straße sowie den angrenzenden Straßenzügen; ein weiterer in der Stiegelgasse.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell