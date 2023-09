Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Festnahme nach Diebstahl eines Motorrads

Ludwigsburg (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich am Montag, den 25.09.2023, gegen 23:40 Uhr durch eine Seitentür Zutritt zu einer Garage in der Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach. Aus der Garage entwendete er u.a. ein Motorrad der Marke Husqvarna im Wert von rund 15.000 Euro. Die Besitzerin des Motorrads bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Bei einer daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Motorrad nicht aufgefunden werden.

Am Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr fiel in der Stuttgarter Innenstadt ein Motorradfahrer auf, der augenscheinlich alkoholisiert war und in der Torstraße mit dem stehenden Motorrad umkippte. Die daraufhin verständigte Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Stuttgart stellte fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um das am Vorabend in Vaihingen an der Enz entwendete Motorrad handelte, und nahm den Fahrer fest. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest deutete auf eine erhebliche Alkoholisierung hin. Zudem lagen Anhaltspunkte auf den Einfluss von Betäubungsmitteln vor.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte in der Folge den Erlass eines Haftbefehls gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen. Der junge Mann wurde am Mittwoch, den 27.09.2023, einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 21-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

