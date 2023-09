Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Korntal-Münchingen

Ingersheim-Großingersheim: Mutmaßlicher Bankräuber in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnten am Dienstag (26.09.2023) einen 31-jährigen Mann vorläufig festnehmen, dem zwei Banküberfälle im Landkreis Ludwigsburg zur Last gelegt werden.

So soll der 31-Jährige am 28.07.2023 zwei Mitarbeiterinnen einer Bankfiliale in der Stuttgarter Straße in Münchingen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld aus dem Tresor gefordert haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5569209). Ferner steht der Mann im Verdacht, am 19.09.2023 eine Bankfiliale in der Tiefengasse in Großingersheim betreten und ebenfalls unter Vorhalt eines Messers die Aushändigung von Bargeld verlangt zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5607067).

Bei den beiden Taten hatte der Verdächtige insgesamt eine sechsstellige Summe erbeutet. Die Bankmitarbeiterinnen blieben unverletzt.

Umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung des 31-Jährigen, der wegen anderer Straftaten auch ins Visier des Hauptzollamts Heilbronn und der Steuerfahndungsstelle Reutlingen geraten war. Seine Festnahme erfolgte im Rahmen einer behördenübergreifenden Aktion am 26.09.2023, auf die hierzu veröffentlichte Pressemitteilung des Hauptzollamts Heilbronn wird verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121248/5613101). Der Tatverdächtige wurde noch am 26.09.2023 einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den türkischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell