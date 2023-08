POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Uhlandstraße

Hinterweidenthal (ots) - Am Montag, zwischen 09:30 und 21:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Wohnung im 1. Obergeschoß des Mehrfamilienhauses, Hauptstraße 72, aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, blieb es beim Versuch. Der Sachschaden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

