Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B 10/Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Hinterweidenthal (ots)

Am Dienstag, 01.08.2023, gegen 23.30 Uhr wurde auf der Bundestraße 10 in Höhe Frauenstein ein 25-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Zudem war der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins, welcher ihm wenige Tage zuvor durch die Polizei München entzogen wurde. Am Mittwoch, 02.08.2023, gegen 02.10 Uhr wurde an gleicher Örtlichkeit ein 23-jähriger VW-Fahrer ebenfalls kontrolliert. Auch er wies drogentypische Auffallerscheinungen auf. Zudem bestand gegen ihn ein Fahrverbot. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pidn

