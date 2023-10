Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Appenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Hauptstraße in Appenheim, nach einer Veranstaltung in Nieder-Hilbersheim, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss zwischen einem PKW und einem dort an einem Haus aufgestellten Baugerüst. Nach dem Verkehrsunfall verließ die Fahrzeugführerin unerlaubt die Verkehrsunfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später wurde in Ingelheim ein stark beschädigtes Fahrzeug, welches nur noch auf drei Rädern fuhr, durch aufmerksame Zeugen, der Polizei gemeldet. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei der 45 Jahre alten Mainzerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiterhin zeigte das Fahrzeug korrespondierenden Unfallschäden die auf die Verkehrsunfallörtlichkeit in Appenheim zurückzuführen waren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, so dass der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei sichergestellt wurde. Der Gesamtschadenswert an dem Fahrzeug, dem Baugerüst und einer Hausfassade beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50000 EUR. Die Polizei weist immer wieder daraufhin, dass die Grenze bei einem Verkehrsunfall von 0,3 Promille schnell erreicht ist, um eine Fahrerlaubnis zu verlieren. Lassen sie ihr Fahrzeug lieber einmal mehr stehen, als am Ende den Führerschein zu verlieren.

