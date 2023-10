Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unbekannte beschädigten den Pkw einer 37jährigen Ingelheimerin.

Ingelheim (ots)

Ingelheim, Johannes-Calvin-Straße, Freitag, 13.10.23, 17:00 Uhr bis Montag, 16.10.23, 17:00 Uhr - Unbekannte beschädigten den Pkw einer 37jährigen Ingelheimerin. Der in der Johannes-Calvin-Straße auf einem Parkplatz abgestellte Audi A6 hatte eine 10 cm große Delle in der Fahrertür, aufgrund des Schadensbilds dürfte die Sachbeschädigung vorsätzlich durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht worden sein. Der Schaden dürfte sich im hohen dreistelligem Bereich bewegen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

