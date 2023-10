Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: «Wash-Wash-Trick» - Polizei warnt vor absurder Masche

Ingelheim (ots)

Ein 40-jähriger Unternehmer aus Ingelheim saß einem Betrüger auf und verlor dabei ein fünfstelligen Eurobetrag. Er wurde Opfer des sogenannten «Wash-Wash-Tricks». Der Mann kaufte dem mutmaßlichen Betrüger ab, dass sie mit Hilfe spezieller Chemikalien auf unbedrucktem Papier waschechte Geldscheine herstellen können. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell