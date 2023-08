Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Versuchter Raub und Körperverletzung im Stadtpark

Ludwigsburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann hatte sich über "Snapchat" mit einer vermeintlich 16-Jährigen zu einem erotischen Treffen im Stadtpark von Leonberg verabredet. Während der Mann am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:20 Uhr, dort wartete, kamen fünf bis sechs männliche Personen auf ihn zu und verwickelten ihn zunächst in ein Gespräch. Plötzlich zogen ihn die Personen auf den Boden, schlugen und traten gemeinsam auf ihn ein und forderten von ihm Bargeld. Als er angegeben hatte, dass er kein Bargeld dabei habe, versuchten sie, ihm sein Handy zu entreißen. Dies gelang jedoch nicht. Nachdem er durch laute Hilfeschreie auf sich aufmerksam gemacht hatte, ließen die Täter von ihm ab und rannten in Richtung Tiroler Straße davon. Es wird davon ausgegangen, dass der 23-Jährige von den Tätern durch den vorgetäuschten Chat gezielt in einen Hinterhalt gelockt wurde. Zeugen, welche den Vorfall oder die Personen im Stadtpark beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei Böblingen zu melden. Insbesondere ein Spaziergänger mit Hund, der auf den Vorfall aufmerksam geworden sein müsste, weil die Täter versucht hatten, ihn von dem Überfall abzulenken, wird als Zeuge gesucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell