Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln

Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grünen BMW 3er Baureihe. Das Fahrzeug stand an der Straße In Den Birken. Bei der Rückkehr zum Auto fielen Beschädigungen an beiden Türen an der rechten Fahrzeugseite auf. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Gladbeck

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall an der Landstraße. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall passierte zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 21:30 Uhr. Der Schaden an dem schwarzen BMW 5er Baureihe ist an der Fahrertür und der Stoßstange links vorne erkennbar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell