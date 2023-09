POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 37. Kalenderwoche

Heinsberg-Dremmen (ots) - Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in ein an der Gladbacher Straße gelegenes Bürogebäude und öffneten in den Räumlichkeiten mehrere Aktenschränke. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie ein Tablet sowie eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. September (Mittwoch), 18 Uhr, und dem 7. September (Donnerstag), 6 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

