Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte greifen Mann an

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Donnerstagmorgen (7. September) hielt sich ein 24-Jähriger auf der Rudolf-Diesel-Straße im Bereich einer Fahrschule auf. Er gab an, dort gegen 2.50 Uhr auf dem Gehweg von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen worden zu sein. Einer der Männer hätte geäußert, dass er das Handy des Heinsbergers haben wolle. Nachdem er sein Handy nicht abgegeben habe, hätten die Unbekannten ihn dann geschubst, so dass er in einen Anhänger gefallen sei. Daraufhin entfernten sich die Täter laut Aussage des jungen Mannes in unbekannte Richtung. Die Männer waren beide etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und hatten ein europäisches Erscheinungsbild. Personen, die Angaben zur Identität der beschriebenen Männer machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

