Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer wird geschnitten und stürzt

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am Abend des 7. September (Donnerstag) stürzte ein Radfahrer auf der Erkelenzer Straße, nachdem er zuvor von einem Pkw-Fahrer geschnitten wurde. Der 16-Jährige war gegen 21.40 Uhr auf der Erkelenzer Straße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Gladbacher Straße unterwegs. In Höhe der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes verließ dann ein Pkw den Kundenparkplatz und bog nach links, ebenfalls in Fahrtrichtung Gladbacher Straße, ab. Unmittelbar vor dem Radfahrer scherte der Pkw dann wieder ein. Der Jugendliche gab an, dass er bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und verletzte sich hierdurch. Der Wagen entfernte sich, nachdem er zuvor kurz seine Geschwindigkeit verringerte. Dem Jungen halfen eine Frau und ein Mann, die einen Hund ausführten. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen? Die Polizei sucht nicht nur den flüchtigen Pkw, sondern auch den Mann und die Frau, die dem Radfahrer an der Unfallstelle halfen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell