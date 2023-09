POL-HS: Katalysator und Turbolader gestohlen

Geilenkirchen-Prummern (ots) - Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem an der Brüllsche Straße gelegenen Firmengelände. Dort öffneten sie insgesamt vier Fahrzeuge und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Die Tat ereignete sich nach Einsicht von Videoaufzeichnungen am frühen Mittwochmorgen (6. September) gegen 2.20 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

