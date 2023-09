Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand nach Unkrautentfernung

Waldfeucht-Haaren (ots)

Am Mittwochmittag (6. September) wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 12.30 Uhr über einen Brand in der Straße Haaserdriesch informiert. Eine Frau hatte zuvor mit einem Bunsenbrenner im Zugangsbereich eines Wohnhauses Unkraut entfernt. Nach Angaben der 83-Jährigen war hierbei gegen 12 Uhr ein kleines Feuer entstanden, dass sie zunächst mit einem Eimer Wasser löschte. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte sie erneut eine Rauchentwicklung. Die nun verständigte Feuerwehr löschte das erneut entfachte Feuer. Die Flammen hatten bereits am Eingangstor, das zum Innenhof führt, Holzlatten und die Außenfassade beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

