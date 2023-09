Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Zeugensuche

Hückelhoven-Millich (ots)

Am 6. September (Mittwoch) ereignete sich auf der Gronewaldstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 19-Jährige fuhr mit einem Pedelec gegen 9.25 Uhr über die Kobbenthaler Straße in Fahrtrichtung Gronewaldstraße. Im dortigen Einmündungsbereich bemerkte sie laut eigenen Angaben, dass die Baustellenampel, die den Verkehr auf der Gronewaldstraße regelt, für den Verkehr in Fahrtrichtung Hückelhoven Rotlicht anzeigte. Da aus Richtung Hückelhoven in Fahrtrichtung Ratheim kein Verkehr kam, überquerte sie fahrenderweise die Straße und beabsichtigte, nach links auf den Gehweg der Gronewaldstraße in Fahrtrichtung Hückelhoven abzubiegen. Hierfür fuhr sie schräg über die Gronewaldstraße, um an einer Stelle mit abgesenktem Bordstein hinter der Ampel weiter auf dem Gehweg zu fahren. Als sie die Straße fast überquert hatte, wurde sie am Hinterrad von einem silberfarbenen Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu. Der Fahrer des Wagens hielt einige Meter weiter an, stieg aus und begutachtete sein Fahrzeug. Danach sei er wieder fluchend in sein Fahrzeug gestiegen und weitergefahren. Der Fahrer war laut Beschreibung der jungen Frau etwa 50 bis 60 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze graue Haare und wirkte osteuropäisch. Er sprach möglicherweise mit russischem Akzent und trug eine beigefarbene kurze Hose. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen beziehungsweise zu dem beschriebenen Mann und seinem Fahrzeug? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

