Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Meisburg - versuchter Einbruchsdiebstahl in Mechanikwerkstatt

Meisburg (ots)

Am 21.07.2023 gegen 22:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Plexiglasscheibe an einem Rolltor Zutritt in die Lagerhalle einer Mechanikwerkstatt. Als in dieser Halle das verschlossene Tor zur Produktionshalle angegangen wurde, ertönte ein Alarm und die Täter flüchteten von der Örtlichkeit ohne Diebesgut.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

