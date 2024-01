Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit mehreren Beteiligten auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (03.01.2024), gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg ereignete. Ein 21 Jahre alter VW-Golf-Lenker war in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als er auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Richtung Stuttgart an einer roten Ampel anhalten musste. Hinter ihm folgten ein 41-jähriger VW-Passat-Fahrer, eine 29 Jahre alte Peugeot-Lenkerin sowie ein 23-jähriger Fiat-Fahrer. Der Fiat-Lenker erkannte den Bremsvorgang des 21-Jährigen VW-Golf-Fahrers mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Peugeot der 29-Jährigen auf. Der Peugeot wurde durch die Wucht der Kollision auf den VW Passat geschoben und dieser wiederum auf den VW Golf. Die 29 Jahre alte Peugeot-Lenkerin und ihre 30 Jahre alter Beifahrerin sowie eine 36-Jährige Beifahrerin und ein sechs Jahre alter Mitfahrer in dem VW Passat wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Nur der VW Golf blieb fahrbereit, die anderen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell