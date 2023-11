LPI-G: Lkw landete im Straßengraben

Greiz (ots) - Greiz. Beamte der Greizer Polizei stellten bei Verkehrskontrollen am Wochenende gleich mehrere Verstöße in Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer fest. So wurde am Samstagnachmittag (18.11.2023 14:20 Uhr) ein 29-jähriger Hondafahrer in der Siebenhitze angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,6 Promille. Am selben Tag, um 21:55 Uhr, ...

