Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Verstöße gegen des Straßenverkehrsgesetz

Greiz (ots)

Greiz. Beamte der Greizer Polizei stellten bei Verkehrskontrollen am Wochenende gleich mehrere Verstöße in Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer fest. So wurde am Samstagnachmittag (18.11.2023 14:20 Uhr) ein 29-jähriger Hondafahrer in der Siebenhitze angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,6 Promille. Am selben Tag, um 21:55 Uhr, hielten Beamte einen 37-jährigen Skodafahrer in der Zeulenrodaer Straße an. Bei dem Fahrzeugführer reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Am Sonntagabend (20.11.) gegen 23:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Toyotafahrer in der August-Bebel-Straße kontrolliert. Auch hier reagierte ein Drogenvortest positiv. In beiden Verdachtsfällen des Konsums berauschender Mittel wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den drei Verkehrsteilnehmern droht nun ein Fahrverbot.

