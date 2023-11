LPI-G: Sachbeschädigung an PKW

Greiz (ots) - Weida. Am Sonntagmittag, dem 19.11.2023 gegen 13:00 Uhr, wurde via Notruf der Polizei eine randalierende Person in einer Wohnung in der Straße Sand in Weida mitgeteilt. Der vor Ort angetroffene Mann (56) geriet zuvor mit einer 54-jährigen Frau in Streit. Als die Beamten den Mann der Wohnung verwiesen, leistete dieser Widerstand und griff die Beamten an. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, in welcher sich der Täter befand, wurde er zur weiteren ...

