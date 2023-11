Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann verstirbt bei Wohnungsbrand in Seniorenheim

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.11.2023) gegen 02:13 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr via Notruf über einen Wohnungsbrand informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung in der Seniorenwohnanlage in Neumühle/Elster in Brand. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 83-jährige Anwohner noch vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht und somit ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen wurden außerdem ein Anwohner (92), eine Pflegekraft (w/22) sowie einem Polizeibeamter (m/22) durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bis auf die betroffene Wohnung ist die Wohneinrichtung weiterhin bewohnbar. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell