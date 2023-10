Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung durch Feuer

Helmstedt (ots)

Am Freitag Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass auf einem Hinterhof in der Goethestraße Mülltonnen brennen würden. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht, allerdings sind die Mülltonnen komplett zerstört worden. Weiterhin wurde durch den Brand ein angrenzender Zaun beschädigt. Wie es zu dem Brand kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

