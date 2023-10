POL-WOB: Auffahrunfall - Verursacher hatte 2,29 Promille intus

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße 06.10.2023, 02.22 Uhr Ein Raubüberfall auf eine 75 Jahre alte Rentnerin ereignete sich am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 02.27 Uhr meldete eine Wohnungsinhaberin der Polizei über Notruf, dass sie soeben in ihrer Wohnung überfallen wurde. Sie und ein Nachbar der ihr zur Hilfe eilen wollte wurden durch die flüchtenden ...

mehr