Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Unbekannte überfallen Seniorin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße

06.10.2023, 02.22 Uhr

Ein Raubüberfall auf eine 75 Jahre alte Rentnerin ereignete sich am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße.

Gegen 02.27 Uhr meldete eine Wohnungsinhaberin der Polizei über Notruf, dass sie soeben in ihrer Wohnung überfallen wurde.

Sie und ein Nachbar der ihr zur Hilfe eilen wollte wurden durch die flüchtenden Täter verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Seniorin gegen 02.22 Uhr durch laute Geräusche im Treppenhaus geweckt. Als sie nachschaute bemerkte sie, wie ihre Wohnungstür mit brachialer Gewalt geöffnet wurde und zwei maskierte Unbekannte in ihrer Wohnung stürmten.

Die Unbekannte stießen die Frau zur Seite, stürmten in das Wohnzimmer der Wohnungseigentümerin und durchsuchten das darin befindliche Mobiliar.

Hierbei erbeuteten sie mehrere Gegenstände, zu der die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben macht.

Anschließend wollten sie aus der Wohnung fliehen und stießen dabei auf einen Nachbarn, den die Täter auf ihrer Flucht körperlich attackierten.

Der Nachbar, sowie die Wohnungsinhaberin zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Beide Täter waren etwa 180 cm bis 185 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

